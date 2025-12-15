На Северном подъезде к подмосковной Лобне завершили основные дорожные работы
На Северном подъезде к Лобне завершили основные дорожные работы. На участке протяжённостью 550 метров дорожники уложили асфальт, установили бортовой камень и обустроили тротуары. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Новая дорога обеспечит дополнительный съезд с Северного обхода Лобни на городскую улично-дорожную сеть. По ней можно будет проехать к СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», жилому комплексу «Восточный», зоне отдыха «Парк Киово» и улице Киово.
«Строительная готовность дороги составляет 80%. Сейчас строители завершают работы по устройству шумозащитных экранов и локальных очистных сооружений. Параллельно ведется переустройство коммуникаций», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.Строительство идёт на участке от съезда с путепровода через железную дорогу в составе Северного обхода до улицы Лесной в СНТ «Лесная полянка». Здесь делают две полосы движения и пешеходные зоны.
Параллельно в Лобне продолжают реконструкцию 1,5-километрового участка улицы Гагарина. Это позволит вывести транзитный транспорт за пределы города: грузовики направят по Северному обходу без заезда на улицу Батарейную и Букинское шоссе. В результате движение внутри Лобни станет свободнее.
Работы на обоих объектах планируют завершить до конца 2025 года.