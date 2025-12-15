На Северном подъезде к подмосковной Лобне завершили основные дорожные работы

15 декабря 2025, 14:55

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На Северном подъезде к Лобне завершили основные дорожные работы. На участке протяжённостью 550 метров дорожники уложили асфальт, установили бортовой камень и обустроили тротуары. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Новая дорога обеспечит дополнительный съезд с Северного обхода Лобни на городскую улично-дорожную сеть. По ней можно будет проехать к СНТ «Лесная полянка», СНТ «Птичка», жилому комплексу «Восточный», зоне отдыха «Парк Киово» и улице Киово.





«Строительная готовность дороги составляет 80%. Сейчас строители завершают работы по устройству шумозащитных экранов и локальных очистных сооружений. Параллельно ведется переустройство коммуникаций», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.