В Наро-Фоминском округе по нацпроекту отремонтируют 15 км дорог

24 апреля 2026, 14:18

Покрытие на шести участках региональных дорог общей протяжённостью 15 километров обновят в Наро-Фоминском округе в текущем ремонтном сезоне в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Специалисты Мосавтодора уже приступили к работам.





«Сейчас старый асфальт снимают на участке дороги между деревнями Литвиново и Таширово. Здесь заменят свыше четырёх километров покрытия — это самый протяжённый из шести вошедших в программу отрезков», — говорится в сообщении.