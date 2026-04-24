В Наро-Фоминском округе по нацпроекту отремонтируют 15 км дорог
Покрытие на шести участках региональных дорог общей протяжённостью 15 километров обновят в Наро-Фоминском округе в текущем ремонтном сезоне в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты Мосавтодора уже приступили к работам.
«Сейчас старый асфальт снимают на участке дороги между деревнями Литвиново и Таширово. Здесь заменят свыше четырёх километров покрытия — это самый протяжённый из шести вошедших в программу отрезков», — говорится в сообщении.Кроме того, около 600 метров покрытия сняли на улице Володарского — одной из центральных транспортных артерий Наро-Фоминска. В ближайшее время там начнут укладывать асфальт.
В округе таже отремонтируют дороги между деревнями Дуброво и Вышегород, Колодкино и Симбухово, между гордом Верея и посёлком Дубки и участок от А-108 до деревни Ступино.