В Подмосковье с начала года выписали около 10,5 млн электронных рецептов

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти десять с половиной миллионов рецептов оформили в Московской области в электронном виде с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Получают электронный рецепт на приёме у врача, а если он выписан на льготные лекарства, продлить его можно на телемедицинской консультации — без личного посещения поликлиники.





«Электронный рецепт, в отличие от бумажного, не повредится и не потеряется. Он всегда доступен в личном кабинете пациента на областном портале госуслуг», — разъяснил преимущества цифрового документа зампред регионального правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.