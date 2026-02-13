Директор АНО «МосОблПарк» выступила на Международном форуме Ru.Локация
12 февраля в московском кинотеатре Иллюзион прошёл IV Международный форум Ru.Локация «Архитектура наследия», объединивший общественных деятелей, архитекторов, дизайнеров, представителей медиа и креативных индустрий. В числе участников — директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Она выступила на сессии «Инвестиции в историю: усадебный и сельский ренессанс» с темой «Формулы успеха усадебных парков Подмосковья». Спикер рассказала о практиках, позволяющих сохранять культурное наследие и одновременно развивать современную инфраструктуру и событийные форматы. В качестве примеров были представлены проекты парка усадьбы Кривякино, городского парка Чехова, усадьбы Лопасня-Зачатьевское, Раменского городского парка и парка усадьбы Захарово.
По словам Ксении Васильевой, ключ к развитию усадебных парков — внедрение культурного кода в событийные программы, единая сетка мероприятий и современная инфраструктура. Такой подход помогает формировать устойчивый бренд территории и привлекать аудиторию разных возрастов, сохраняя при этом историческую аутентичность.
В обсуждении также приняли участие искусствовед Мария Нащокина, медиапродюсер Мария Кравченко и предприниматель Дмитрий Черепков. Среди специальных гостей форума — общественный деятель Али Узденов и журналист Софико Шеварднадзе.
