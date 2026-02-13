Директор АНО «МосОблПарк» выступила на Международном форуме Ru.Локация

13 февраля 2026, 11:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

12 февраля в московском кинотеатре Иллюзион прошёл IV Международный форум Ru.Локация «Архитектура наследия», объединивший общественных деятелей, архитекторов, дизайнеров, представителей медиа и креативных индустрий. В числе участников — директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.