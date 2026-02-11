В Московской области покажут заключительные ледовые шоу Ирины Слуцкой

11 февраля 2026, 19:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В предстоящие выходные, 14 и 15 февраля, на подмосковных катках пройдут заключительные ледовые спектакли «Сказ о Руси» Ирины Слуцкой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.