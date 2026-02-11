В Московской области покажут заключительные ледовые шоу Ирины Слуцкой
В предстоящие выходные, 14 и 15 февраля, на подмосковных катках пройдут заключительные ледовые спектакли «Сказ о Руси» Ирины Слуцкой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Ледовые шоу состоятся в Центральном парке им. В.В. Воровского в Наро-Фоминске и в Городском парке Солнечногорска. Вместе со Слуцкой в спектаклях примут участие звезды фигурного катания, призёры олимпийских игр, чемпионы России и Европы Илья Миронов, Ясмина Кадырова, Юко Кавагути и другие фигуристы.
Расписание представлений можно найти на сайте. Вход для зрителей будет свободным.
Организатором спектаклей выступает МосОблПарк при поддержке Министерства культуры и туризма региона.
Читайте также: