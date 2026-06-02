Директор ДК «Победа» из Раменского получила Всероссийскую премию «Служение»

02 июня 2026, 20:14

М. Нагорная и И. Барыбина (Фото: пресс-служба Министерства территориальной политики МО)

Директор Дома культуры «Победа» из Раменского Ирина Барыбина удостоена Всероссийской премии «Служение». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Итоги третьей по счёту премии подвели на церемонии в Доме правительства Московской области. Награды получили те, чьи решения вошли в топ‑2200 проектов по всей России. Инициативы участников охватывают патриотическое воспитание, поддержку семей участников СВО, доступную медицину и развитие территорий.



Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная вручила благодарность губернатора региона 20 представителям Подмосковья.

«Это ежеминутный, каждодневный труд. Не просто исполнение полномочий, которые прописаны в документах, а желание помочь, быть рядом с каждым, кто в этом нуждается», – сказала во время церемонии Нагорная.