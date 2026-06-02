Директор ДК «Победа» из Раменского получила Всероссийскую премию «Служение»
Директор Дома культуры «Победа» из Раменского Ирина Барыбина удостоена Всероссийской премии «Служение». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Итоги третьей по счёту премии подвели на церемонии в Доме правительства Московской области. Награды получили те, чьи решения вошли в топ‑2200 проектов по всей России. Инициативы участников охватывают патриотическое воспитание, поддержку семей участников СВО, доступную медицину и развитие территорий.
Вице-губернатор Московской области Мария Нагорная вручила благодарность губернатора региона 20 представителям Подмосковья.
«Это ежеминутный, каждодневный труд. Не просто исполнение полномочий, которые прописаны в документах, а желание помочь, быть рядом с каждым, кто в этом нуждается», – сказала во время церемонии Нагорная.
Премию учредил президент. В этом году был установлен рекорд: на её соискание подали 63 397 заявок из 89 регионов – в полтора раза больше, чем в 20025-м. Победителей выбирали сами жители путём голосования.