«Звезда Гжели» из Раменского завоевала серебро турнира по хоккею на роликах

Фото: ХК «Звезда Гжели»

Команда из Раменского муниципального округа «Звезда Гжели» взяла серебро престижного международного детского турнира по хоккею на роликах Moscow Open Cup Junior 2026. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Соревнования проходили в Москве. За победу в возрастной категории 2011-2013 годов рождения боролись восемь сильнейших коллективов из регионов России, Китая и Белоруссии.

«Каждая игра держала болельщиков в напряжении. А самым запоминающимся моментом для наших ребят стал матч со сверстниками из Китая. После неё раменчане вручили китайским хоккеистам в знак дружбы традиционные гжельские сувениры», – рассказали в администрации.
В финале в упорной борьбе воспитанники Дениса Межуева уступили золото столичной команде «Лидер 1420» и заняли второе место.

Фото: ХК «Звезда Гжели»

Помимо командного кубка, ребята привезли домой персональные награды. Максим Козулицын признан лучшим бомбардиром турнира, а Владислав Колонтаев назван лучшим игроком в составе своей команды.
Лора Луганская

