«Звезда Гжели» из Раменского завоевала серебро турнира по хоккею на роликах

Команда из Раменского муниципального округа «Звезда Гжели» взяла серебро престижного международного детского турнира по хоккею на роликах Moscow Open Cup Junior 2026. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Соревнования проходили в Москве. За победу в возрастной категории 2011-2013 годов рождения боролись восемь сильнейших коллективов из регионов России, Китая и Белоруссии.

«Каждая игра держала болельщиков в напряжении. А самым запоминающимся моментом для наших ребят стал матч со сверстниками из Китая. После неё раменчане вручили китайским хоккеистам в знак дружбы традиционные гжельские сувениры», – рассказали в администрации.