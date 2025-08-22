Директор подмосковной школы назвала плюсы цифрового «Ассистента преподавателя»

22 августа 2025, 18:37

Более 400 школ Подмосковья с 1 сентября начнут использовать цифрового помощника преподавателя. Внедрение искусственного интеллекта в систему образования обсудили на Форуме педагогов Подмосковья с участием губернатора Андрея Воробьёва и председателя правления Сбербанка Германа Грефа. Благодаря соглашению, подписанному правительством Московской области со Сбером, у подмосковных педагогов появится цифровой помощник. «Ассистента преподавателя» на основе генеративного искусственного интеллекта уже протестировали 250 учителей из 20 школ Дмитрова и Лобне.





Использовать новый цифровой инструмент начнут и в школе №18 в Красногорске, сообщила «Радио 1» её директор Ирина Виноградова.

«Да, много вызовов, много работы над собой. Но будем погружаться глубже, поймём, каковы возможности, которые в него заложены. Безусловно, всё новое немного пугает. Мы иногда говорим: зачем что-то менять, если и так всё здорово работает? Но мы понимаем, что меняется время, меняются поколения, меняются дети. И если мы сами не изменимся, то, к сожалению, будем неинтересны», – отметила собеседник «Радио 1».

«Мы уже всё обсудили с преподавателями. Новый инструмент нас не пугает. Например, ты отправляешь туда свой урок и получаешь анализ по конкретным факторам: сколько говорил учитель минут в зависимости от направленности урока, какова была активность детей, была ли персонализация обучения, использовал ли ты разные подходы к каждому ребёнку. Всё это в плане анализа может дать искусственный интеллект. Педагоги – те люди, которые сами постоянно учатся и развиваются. И нам как желающим меняться очень важна эта история – когда мы честно анализируем свой урок и понимаем: здесь я много времени потратила, здесь меня слишком много и так далее», – сказала Виноградова.