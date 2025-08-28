Губернатор Воробьёв встретился с участниками IX Форума волонтёров-медиков
IX Всероссийский форум волонтёров-медиков проходит в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Солнечногорске. С участниками встретился губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Глава региона поблагодарил участников форума за их самоотверженный труд.
«Выражаю вам слова благодарности за то, что вы выбрали очень непростую профессию – медицину. И кроме этого служения, вы ещё посвящаете себя добрым делам. Мне очень приятно, что у нас в Подмосковье проходит такой слёт. Мы вами гордимся», — сказал Андрей Воробьёв.Российское движение «Волонтёры-медики» объединяет более 185 тысяч участников. Помощь от них ежегодно получают около четырёх миллионов человек.
В подмосковном отделении движения в настоящее время насчитывается почти 12 тысяч человек: это и студенты, и школьники, и люди в возрасте.
Координатор волонтёров-медиков Московской области Наталья Костяева рассказала, что подмосковные добровольцы работают по самым разным направлениям — от помощи пенсионерам, инвалидам, участникам СВО и их семьям до сопровождения массовых мероприятий и профориентационных бесед со школьниками
Наталья Костяева также поблагодарила за поддержку губернатора Подмосковья и региональные министерства здравоохранения и информации и молодёжной политики.