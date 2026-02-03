Диспансеризация помогла выявить у жителей Подмосковья более 150 тысяч болезней

03 февраля 2026, 13:21

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Свыше 150 тысяч случаев скрытых заболеваний выявили врачи у жителей Московской области в 2025 году благодаря диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба «Единой Россия».





Профилактическая медицина является одним из направлений Народной программы партии. Она имеет большое значение для защиты здоровья граждан.





«Регулярная диагностика позволяет выявить на ранних сроках различные патологические процессы в организме. А чем раньше болезнь обнаружена, тем эффективнее лечение. За минувший год в ходе диспансеризации подмосковным врачам удалось выявить более 150 тысяч заболеваний, в том числе 2800 случаев онкологии», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.