Диспансеризация помогла выявить у жителей Подмосковья более 150 тысяч болезней
Свыше 150 тысяч случаев скрытых заболеваний выявили врачи у жителей Московской области в 2025 году благодаря диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба «Единой Россия».
Профилактическая медицина является одним из направлений Народной программы партии. Она имеет большое значение для защиты здоровья граждан.
«Регулярная диагностика позволяет выявить на ранних сроках различные патологические процессы в организме. А чем раньше болезнь обнаружена, тем эффективнее лечение. За минувший год в ходе диспансеризации подмосковным врачам удалось выявить более 150 тысяч заболеваний, в том числе 2800 случаев онкологии», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.А заслуженный врач России, главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы от «Единой России» Владислав Мирзонов напомнил, что при выявлении подозрений на болезни на диспансеризации пациентов направляют на дополнительное обследование.
Ежегодно проходить диспансеризацию по полису ОМС имеют право граждане, родившиеся в 1986 году и ранее, а раз в три года — люди в возрасте от 18 до 39 лет.