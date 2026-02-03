В Жуковском появился первый в Подмосковье робот для операций на суставах

03 февраля 2026, 11:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Роботизированную систему для ортопедических операций ввели в работу в Жуковской областной клинической больнице. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Это первая система такого типа в регионе. Она создаёт 3D-модель сустава, с помощью которой врачи могут детально спланировать операцию и максимально точно установить имплант.





«Новый робот сделает доступнее эндопротезирование тазобедренных, плечевых и коленных суставов. Количество проводимых в год операций вырастет на 40%», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.