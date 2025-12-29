Диспансеризация спасла жительницу Подмосковья от развития рака кишечника

29 декабря 2025, 15:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Диспансеризация в Раменской больнице помогла обнаружить у жительницы Подмосковья рак кишечника на ранней стадии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





К врачам обратилась 58-летняя женщина, которая просто хотела проверить здоровье. В рамках диспансеризации ей сделали электрокардиографию, флюорографию и маммографию, провели лабораторные исследования. По результатам были выявлены отклонения в общем анализе крови и в анализе кала на скрытую кровь. Женщину направили на колоноскопию.

«В результате исследования у пациентки выявили образования толстой кишки. Её сразу провели малоинвазивную эндоскопическую операцию и удалили три полипа размером до четырёх сантиметров», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Раменской больницы Сергей Яшков.