Диспансеризация спасла жительницу Подмосковья от развития рака кишечника
Диспансеризация в Раменской больнице помогла обнаружить у жительницы Подмосковья рак кишечника на ранней стадии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
К врачам обратилась 58-летняя женщина, которая просто хотела проверить здоровье. В рамках диспансеризации ей сделали электрокардиографию, флюорографию и маммографию, провели лабораторные исследования. По результатам были выявлены отклонения в общем анализе крови и в анализе кала на скрытую кровь. Женщину направили на колоноскопию.
«В результате исследования у пациентки выявили образования толстой кишки. Её сразу провели малоинвазивную эндоскопическую операцию и удалили три полипа размером до четырёх сантиметров», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Раменской больницы Сергей Яшков.Сейчас женщину выписали домой под амбулаторное наблюдение онкологов. Она регулярно проходит контрольные обследования.
В министерстве назвали раннюю диагностику ключевым моментом в успешном лечении рака. Чем раньше выявлена патология, тем проще с ней бороться.
Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122, через чат-бот Денис в мессенджерах Telegram и МАХ. Также возможно оставить заявку на региональном портале госуслуг «Здоровье».