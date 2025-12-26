В Красногорске открыли новый пост скорой помощи для жителей Мякинина
В Красногорске начал работу Мякининский пост скорой помощи. Он рассчитан на две круглосуточные бригады, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пост будет обслуживать жителей Мякинина и ближайших жилых комплексов.
«Мякинино активно развивается, строятся новые ЖК. Чтобы экстренная медицинская помощь оставалась доступной для жителей этих территорий, мы открыли новый пост скорой помощи. Всего с начала года в Подмосковье запустили три поста – в микрорайонах Хотьково, Мякинино, а также в Балашихе», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Пост в Мякинине оборудован всем необходимым для работы и отдыха бригад медиков, в том числе душевой, кухней и спальными местами.
Помимо этого, имеется тёплый гараж на два автомобиля.