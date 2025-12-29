Нарколог Холдин перечислил преимущества безалкогольной новогодней ночи
Спиртные напитки кажутся неотъемлемой частью новогоднего застолья. Однако отказ от этой «традиции» может вернуть людям настоящее ощущение праздника — без утренних сожалений и недомогания. Такую точку зрения высказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
Специалист отметил, что безалкогольный Новый год обеспечивает главную составляющую хорошего настроения — нормальное самочувствие.
«Если вы откажетесь от спиртного в новогоднюю ночь, то защитите себя от утренней головной боли, слабости и отёков. У вас будет глубокий сон и энергия для активного досуга — подвижных игр, прогулок и катания на лыжах. Вы войдёте в новый год бодром настроении и со стабильным артериальным давлением», — сказал Холдин.Он подчеркнул, что такое времяпрепровождение позволит качественно отдохнуть в период каникул и приняться за работу полным сил.
Нарколог также отметил, что особенно важно отмечать Новый год без спиртного в семьях с детьми, чтобы малыши понимали, что веселиться можно и на трезвую голову.