Диспансеризацию и профосмотры с начала года прошли более 18 тыс. каширян
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Более 18 тыс. жителей Каширы прошли с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры. Такие данные привели в пресс-службе администрации городского округа.
«Программа диспансеризации проходит в Каширской больнице в рамках программы Минздрава Московской области. С начала года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 18 тыс. 120 жителей округа. Это включает диспансеризацию взрослого населения, углублённую диспансеризацию и профосмотры, а также диспансеризацию мужчин и женщин репродуктивного возраста», – пояснили в администрации.Врачи выявляют у пациентов главные факторы риска – повышенное давление, избыточный вес, высокий уровень сахара в крови. Благодаря раннему выявлению многие сразу начинают лечение.
В текущем году право пройти бесплатную диспансеризацию имеет каждый, кто родился в 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 и 2007 годах, а также жители старше 40 лет, которым рекомендовано пройти обследование. Для этого нужно обратиться в регистратуру с паспортом и полисом ОМС.