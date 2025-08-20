Диспансеризацию и профосмотры с начала года прошли более 18 тыс. каширян

20 августа 2025, 13:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Более 18 тыс. жителей Каширы прошли с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры. Такие данные привели в пресс-службе администрации городского округа.







«Программа диспансеризации проходит в Каширской больнице в рамках программы Минздрава Московской области. С начала года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 18 тыс. 120 жителей округа. Это включает диспансеризацию взрослого населения, углублённую диспансеризацию и профосмотры, а также диспансеризацию мужчин и женщин репродуктивного возраста», – пояснили в администрации.