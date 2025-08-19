В каширской деревне Малеево завершили ремонт дороги
Дорогу, соединяющую деревни Елькино и Малеево городского округа Кашира, отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы провели по просьбе местных жителей.
«Отремонтирована дорога от съезда с асфальтовой трассы в деревне Елькино до деревни Малеево. Общая протяжённость обновлённого участка составила 2,6 км», — говорится в сообщении.Всего в текущем году в округе запланировано обновить 34 участка автомобильных дорог с щебёночным покрытием: это свыше 100 тысяч квадратных метров проезжей части. Все работы должны быть завершены до конца сентября.
Ранее сообщалось, что в восьми округах Московской области отремонтировали повреждённые дорожные знаки: на пяти дорогах работы провели в городской черте и на трёх — малых населённых пунктах.