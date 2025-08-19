В Кашире проведут фестиваль йоги

19 августа 2025, 15:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Второй окружной фестиваль йоги состоится в Каширском городском парке в субботу, 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие начнётся в 10 утра и продлится до вечера.





«На фестивале гости смогут познакомиться с различными направлениями йоги, послушать лекции, принять участие в творческих мастер-классах и арт-практиках, а также в чайной церемонии», — говорится в сообщении.