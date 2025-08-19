В Кашире проведут фестиваль йоги
Второй окружной фестиваль йоги состоится в Каширском городском парке в субботу, 23 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие начнётся в 10 утра и продлится до вечера.
«На фестивале гости смогут познакомиться с различными направлениями йоги, послушать лекции, принять участие в творческих мастер-классах и арт-практиках, а также в чайной церемонии», — говорится в сообщении.В программе фестиваля также стояние на гвоздях и огненное шоу. Кроме того, на фестивале будет работать тематическая ярмарка.
Возрастные ограничения — 6+. Организаторы также предупреждают, что те или иные мероприятия ярмарки могут быть отменены в случае неблагоприятных погодных условий.
Фестиваль йоги будет проходить в Кашире во второй раз. В прошлом году он собрал множество участников.