Диспансеризацию с начала года прошли более 930 тысяч жителей Подмосковья
Свыше 930 тысяч жителей Московской области прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию за первые четыре месяца текущего года. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Проведение диспансеризации является частью большой работы по защите здоровья населения.
«Профилактические медицинские осмотры, в том числе — углублённые, проводятся бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Для людей в возрасте от 18 до 39 лет предусмотрена диспансеризация раз в три года, а с 40 лет — ежегодная», — отметил Андрей Голубев.Он добавил, что на сбережение здоровья направлен и комплекс ГТО. В Подмосковье с начала года испытания комплекса прошли уже более 20 тысяч человек, из которых более пяти тысяч получили знаки отличия.