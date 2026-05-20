Диспансеризацию с начала года прошли более 930 тысяч жителей Подмосковья

20 мая 2026, 10:45

Свыше 930 тысяч жителей Московской области прошли профилактические медосмотры и диспансеризацию за первые четыре месяца текущего года. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Проведение диспансеризации является частью большой работы по защите здоровья населения.





«Профилактические медицинские осмотры, в том числе — углублённые, проводятся бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Для людей в возрасте от 18 до 39 лет предусмотрена диспансеризация раз в три года, а с 40 лет — ежегодная», — отметил Андрей Голубев.