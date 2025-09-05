В Подмосковье с начала года от родителей с ВИЧ родились 218 здоровых детей
218 здоровых младенцев родились в Московской области от матерей с ВИЧ с начала текущего года. Защитить здоровье малышей помогла своевременно назначенная терапия. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Обследование на ВИЧ будущим родителям рекомендуется пройти на этапе планирования беременности.
«Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку самым важным является приём антиретровирусной терапии во время беременности. При соблюдении всех рекомендаций специалистов областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом риск передачи ВИЧ-инфекции ребёнку стремится к нулю», — отметил зампред правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.Обследование на ВИЧ в Московской области можно пройти бесплатно в кабинетах анонимного тестирования. Полная информация о правилах постановки на учет в Московский областной Центр СПИД, а также адреса, где проводятся обследования, и рекомендации беременным и молодым родителям размещены на сайте Центра.