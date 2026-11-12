С начала ноября в Подмосковье оштрафовали за нарушения 1500 автовладельцев

12 ноября 2026, 22:02

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

С начала ноября в Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поступило 2233 обращения через приложение «Народный инспектор». Такие данные привели в пресс-службе ведомства.





По результатам рассмотрения сигналов к административной ответственности привлекли 1488 автовладельцев, а сумма штрафов составила 7 102 000 рублей.



В числе нарушений – размещение транспортных средств на участках с зелёными насаждениями или с препятствованием вывоза отходов с контейнерных площадок; выгрузка или сброс с автомобилей, мотоциклов и прицепов отходов производства и потребления вне оборудованных площадок.

«Для фиксации безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки, в регионе работает приложение «Народный инспектор». Это современный способ выявления правонарушений. Чтобы снять и отправить короткий видеоролик, нужен лишь смартфон с мобильным приложением «Добродел». Каждый неравнодушный может внести свой вклад и сделать область чище», – отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.