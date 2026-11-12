Всероссийский день самбо отметят турниром в Мытищах с участием около 500 спортсменов
В спорткомплексе «Строитель» в Мытищах 14 ноября состоится турнир, посвящённый Всероссийскому дню самбо. На татами выйдут порядка 500 спортсменов из 17 городских округов Московской области, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования пройдут среди юношей в трёх возрастных группах. Спортсмены будут состязаться в весовых категориях от 31 до свыше 88 килограммов.
Всероссийский день самбо ежегодно отмечают 16 ноября. В этот день в 1938 году самбо признали самостоятельным видом спорта. В Мытищах турнир в честь праздника проводят с 2015 года.
Помимо Мытищ, соревнования, приуроченные к празднику, запланированы в Можайске, Королёве и Сергиевом Посаде.
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