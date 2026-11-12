«Чат переезжает»: в Подмосковье предупредили о новой схеме кибермошенников

12 ноября 2026, 21:49

Телефонные мошенники придумали очередную схему обмана, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области. В чатах мессенджеров распространяют сообщения от гостевых ботов, которые под разными предлогами предлагают подтвердить аккаунт.

Для этого пользователей просят указать номер телефона, а затем ввести код из СМС.



Передача кода злоумышленникам может дать доступ к аккаунту жертвы. После этого они могут отправлять сообщения от имени владельца. Чтобы человек не заметил подозрительную активность, мошенники могут удалить его из чата. Если потерпеаший сообщил код из СМС, следует проверить активные сессии в настройках мессенджера и завершить все незнакомые. Затем нужно включить облачный пароль, если такая функция доступна, и не сообщать этот пароль другим.



В ведомстве также рекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам и никому не передавать коды подтверждения. Ведомство попросило ознакомиться и отправить родным

по цифровой безопасности.

