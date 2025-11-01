Диспансеризацию с начала года прошли свыше 25 тысяч лобненцев
В Лобне с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 25 тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Регулярные медицинские обследования позволяют выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать лечение. Медобследования в городе проводят в разных форматах, чтобы сделать их доступными для всех категорий населения.
Лобненская больница организует диспансеризацию через отделение профилактики Центральной поликлиники, устраивает единые дни здоровья по субботам, выездные обследования в жилых комплексах и в парках, а также осмотры на предприятиях.
Для прохождения диспансеризации можно обратиться к терапевту или самостоятельно записаться в кабинет №124 Центральной поликлиники по адресу: ул. Заречная, 15Е.
Запись доступна по телефону 122 или через портал госуслуг. Актуальную информацию о диспансеризации можно найти в Telegram-канале Лобненской больницы «ЛобняZdrav».
