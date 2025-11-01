Диспансеризацию с начала года прошли свыше 25 тысяч лобненцев

01 ноября 2025, 17:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Лобня

В Лобне с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 25 тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.