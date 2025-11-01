В Люберцах врачи спасли пожилого пациента со стенозом

01 ноября 2025, 16:32

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи поликлиники, стационара и скорой помощи Люберец спасли жизнь пациента со стенозом. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В Центральную поликлинику Люберецкой больницы обратился 70-летний мужчина с жалобами на боли в сердце и одышку. Он рассказал, что долго не обращал внимания на ухудшение самочувствия и не хотел идти к врачу. Пациент отправился в медучреждение, лишь когда симптомы стали серьёзными.



При осмотре кардиолог обратила внимание на резкое снижение кровообращения сердечной мышцы мужчины. Электрокардиограмма подтвердила её опасения. Скорая помощь срочно доставила пациента в Сосудистый центр Люберецкой больницы.



Рентген-хирурги с помощью ангиографии выявили стеноз – сужение коронарной артерии. При этом они точно определили место и размер поражённого участка.

«Пациенту выполнили баллонную ангиоплатиску. При таком лечении к месту сужения сосуда доставляется специальный баллон в сложенном виде. При его раздувании сосуд расширяется, и кровоток восстанавливается. Затем мужчине установили стент. Правильная диагностика и своевременное лечение позволили пациенту избежать инфаркта», – рассказал врач рентген-хирург Михаил Кричман.