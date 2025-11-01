В Люберцах врачи спасли пожилого пациента со стенозом
Врачи поликлиники, стационара и скорой помощи Люберец спасли жизнь пациента со стенозом. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В Центральную поликлинику Люберецкой больницы обратился 70-летний мужчина с жалобами на боли в сердце и одышку. Он рассказал, что долго не обращал внимания на ухудшение самочувствия и не хотел идти к врачу. Пациент отправился в медучреждение, лишь когда симптомы стали серьёзными.
При осмотре кардиолог обратила внимание на резкое снижение кровообращения сердечной мышцы мужчины. Электрокардиограмма подтвердила её опасения. Скорая помощь срочно доставила пациента в Сосудистый центр Люберецкой больницы.
Рентген-хирурги с помощью ангиографии выявили стеноз – сужение коронарной артерии. При этом они точно определили место и размер поражённого участка.
«Пациенту выполнили баллонную ангиоплатиску. При таком лечении к месту сужения сосуда доставляется специальный баллон в сложенном виде. При его раздувании сосуд расширяется, и кровоток восстанавливается. Затем мужчине установили стент. Правильная диагностика и своевременное лечение позволили пациенту избежать инфаркта», – рассказал врач рентген-хирург Михаил Кричман.После операции мужчина продолжает лечиться в стационаре, однако его жизни больше ничто не угрожает. В ближайшее время его выпишут.