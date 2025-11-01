Прививку от гриппа сделали около 3,5 млн жителей Подмосковья
Сезонная прививочная кампания от гриппа продолжается в Московской области. Вакцинацию прошли уже почти три с половиной миллиона жителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Бесплатную прививку в регионе можно сделать в поликлинике или в мобильном медкомплексе. Кроме того, детей вакцинируют в школах и детсадах.
«Осенью традиционно возрастает заболеваемость вирусными заболеваниями, поэтому важно обезопасить себя и близких и пройти вакцинацию. К настоящему моменту прививку от гриппа в Подмосковье сделали почти 3,5 млн человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Записаться на прививку в поликлинике можно по телефону 122, через портал «Госуслуги» или с помощью чат-бота Telegram. Для вакцинации в мобильном комплексе запись не требуется. График выездов размещён по ссылке.