В Подмосковье с января маммографию по самозаписи прошли боле 14 тыс. женщин
Свыше 14 тысяч жительниц Московской области прошли маммографию по самозаписи с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Записаться самостоятельно могут женщины старше 40 лет, не проходившие такое обследование в течение последних двух лет.
«С начала 2025 года маммографию по самозаписи прошли более 14 тыс. женщин — это почти на 25% больше, чем годом ранее. В результате проверки патологии обнаружили у 1,6 тыс. женщин. У 80 из них подтвердились злокачественные опухоли. Пациенток направили на лечение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Записаться на маммографию жительница Подмосковья может по телефону 122 или через региональный портал госуслуг «Здоровье».