В Подмосковье с января маммографию по самозаписи прошли боле 14 тыс. женщин

01 ноября 2025, 14:22

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 14 тысяч жительниц Московской области прошли маммографию по самозаписи с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Записаться самостоятельно могут женщины старше 40 лет, не проходившие такое обследование в течение последних двух лет.





«С начала 2025 года маммографию по самозаписи прошли более 14 тыс. женщин — это почти на 25% больше, чем годом ранее. В результате проверки патологии обнаружили у 1,6 тыс. женщин. У 80 из них подтвердились злокачественные опухоли. Пациенток направили на лечение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.