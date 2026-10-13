Ветерана Великой Отечественной войны из Пушкина поздравили со 102-летием

13 октября 2026, 15:41

Артём Садула и Алексей Галютин (фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.)

Проживающий в Пушкинском округе ветеран Великой Отечественной войны Алексей Михайлович Галютина отметил 102-й день рождения. С праздником его поздравил председатель местного Совета депутатов Артём Садула. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Алексей Галютин родом из Вологодской области. В начале войны его призвали на оборонительные работы, он рыл окопы под Череповцом. А с 1942 года воевал в составе морской пехоты Северного флота и получил медали «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией». В Пушкине ветеран живёт с 1972 года.





«Алексей Михайлович сохраняет бодрость духа и жизнелюбие. Низкий поклон за подвиг и труд на благо Родины», — сказал Садула.