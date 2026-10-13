Ветерана Великой Отечественной войны из Пушкина поздравили со 102-летием
Проживающий в Пушкинском округе ветеран Великой Отечественной войны Алексей Михайлович Галютина отметил 102-й день рождения. С праздником его поздравил председатель местного Совета депутатов Артём Садула. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Алексей Галютин родом из Вологодской области. В начале войны его призвали на оборонительные работы, он рыл окопы под Череповцом. А с 1942 года воевал в составе морской пехоты Северного флота и получил медали «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией». В Пушкине ветеран живёт с 1972 года.
«Алексей Михайлович сохраняет бодрость духа и жизнелюбие. Низкий поклон за подвиг и труд на благо Родины», — сказал Садула.Он пожелал ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.