К подмосковной системе «Безопасный регион» подключили ещё более 1300 камер
1 305 камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ).
Камеры установили на подъездах многоквартирных домов, в общественных местах, у перекрёстков и на различных объектах социальной инфраструктуры.
«Видеокамеры появляются именно там, где они нужнее всего. Система видеонаблюдения «Безопасный регион» продолжает расти вместе с областью, чтобы каждый житель в любое время суток чувствовал себя защищённым», — сказал руководитель ГУРБ Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасёв.Места для установки определяют муниципальные межведомственные рабочие комиссии. Больше всего камер в сентябре подключили в семи округах: Химках, Пушкинском, Одинцовском, Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском, Богородском и Ленинском.
Всего в системе «Безопасный регион» в настоящее время насчитывается 176,6 тыс. камер. С их помощью удалось раскрыть около 360 преступлений.