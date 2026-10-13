К подмосковной системе «Безопасный регион» подключили ещё более 1300 камер

13 октября 2026, 16:09

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

1 305 камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности (ГУРБ).





Камеры установили на подъездах многоквартирных домов, в общественных местах, у перекрёстков и на различных объектах социальной инфраструктуры.





«Видеокамеры появляются именно там, где они нужнее всего. Система видеонаблюдения «Безопасный регион» продолжает расти вместе с областью, чтобы каждый житель в любое время суток чувствовал себя защищённым», — сказал руководитель ГУРБ Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасёв.