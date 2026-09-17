Диспансеризацию в этом году прошли около 3 млн жителей Подмосковья
Почти три миллиона жителей Московской области прошли диспансеризацию с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Осмотры проводятся в поликлиниках, к которым прикреплены пациенты.
«Регулярная проверка здоровья позволяет вовремя заметить отклонения от нормы, получить консультацию врача и при необходимости начать лечение», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Запись на диспансеризацию проводится по телефону 122, с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ, через приложение «Добродел. Здоровье» и областной портал госуслуг «Здоровье».
Обсудить результаты диспансеризации со специалистами жители Московской области могут дистанционно — в формате телемедицинской консультации.