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Диспансеризацию в этом году прошли около 3 млн жителей Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти три миллиона жителей Московской области прошли диспансеризацию с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.



Осмотры проводятся в поликлиниках, к которым прикреплены пациенты.

«Регулярная проверка здоровья позволяет вовремя заметить отклонения от нормы, получить консультацию врача и при необходимости начать лечение», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Запись на диспансеризацию проводится по телефону 122, с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ, через приложение «Добродел. Здоровье» и областной портал госуслуг «Здоровье».

Обсудить результаты диспансеризации со специалистами жители Московской области могут дистанционно — в формате телемедицинской консультации.
Лев Каштанов

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