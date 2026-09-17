Психиатр назвала признаки, отличающие ОКР от привычки к порядку

17 сентября 2026, 10:52

Компульсии при ОКР становятся попыткой нейтрализовать тревогу

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Главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог Марина Алексеева объяснила, что стремление к чистоте или симметрии само по себе не указывает на обсессивно-компульсивное расстройство. Повод насторожиться появляется, когда повторяющиеся действия начинают занимать значительную часть дня и мешают обычной жизни.





В беседе с Life.ru специалист отметила, что при ОКР человек совершает ритуалы ради краткого облегчения тревоги. Причиной часто становятся навязчивые опасения: страх микробов, ошибки, причинения вреда, утраты контроля или иные тревожные мысли.



Обсессии проявляются в виде нежелательных мыслей, образов и импульсов, от которых трудно отвлечься. Человек нередко осознаёт чрезмерность своих страхов, однако избавиться от внутреннего напряжения самостоятельно не может. Тогда возникают компульсии — многократное мытьё рук, проверка замков, пересчёт предметов, повторение фраз про себя или постоянные просьбы подтвердить безопасность.





«Любовь к симметрии не приводит к тому, что человек часами возвращается к двери, и не вызывает чувства катастрофы при нарушении порядка», — пояснила Алексеева.