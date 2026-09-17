Психиатр назвала признаки, отличающие ОКР от привычки к порядку
Главный врач клиники «АлкоСпас», психиатр-нарколог Марина Алексеева объяснила, что стремление к чистоте или симметрии само по себе не указывает на обсессивно-компульсивное расстройство. Повод насторожиться появляется, когда повторяющиеся действия начинают занимать значительную часть дня и мешают обычной жизни.
В беседе с Life.ru специалист отметила, что при ОКР человек совершает ритуалы ради краткого облегчения тревоги. Причиной часто становятся навязчивые опасения: страх микробов, ошибки, причинения вреда, утраты контроля или иные тревожные мысли.
Обсессии проявляются в виде нежелательных мыслей, образов и импульсов, от которых трудно отвлечься. Человек нередко осознаёт чрезмерность своих страхов, однако избавиться от внутреннего напряжения самостоятельно не может. Тогда возникают компульсии — многократное мытьё рук, проверка замков, пересчёт предметов, повторение фраз про себя или постоянные просьбы подтвердить безопасность.
«Любовь к симметрии не приводит к тому, что человек часами возвращается к двери, и не вызывает чувства катастрофы при нарушении порядка», — пояснила Алексеева.
Эксперт добавила, что родственники порой непреднамеренно усиливают симптомы. Они соглашаются бесконечно проверять дверь, соблюдают строгие правила уборки или меняют семейный распорядок. Такие меры на короткое время успокаивают человека, однако поддерживают страх перед возможной опасностью.
Психиатр обратила внимание: пугающие или вызывающие стыд навязчивые мысли не говорят о желании воплотить их в жизнь. Оценить состояние и отличить ОКР от иных психических нарушений способен врач.
При расстройстве применяют психотерапию, в том числе метод постепенного столкновения с тревожными ситуациями без привычных ритуалов. При необходимости специалист назначает медикаменты. Обращаться за помощью стоит, если навязчивости начинают влиять на работу, учёбу, отношения и повседневные решения.