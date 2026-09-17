Полицейские Королёва задержали мужчину, укравшего около 400 роботов-пылесосов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве, задержали полицейские Королёва. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, у одной из компаний по продаже бытовой техники заказали 375 моющих роботов-пылесосов. Договором предусматривалась постоплата. Товар привезли на склад в Королёве, вывезли оттуда, но деньги поставщику так и не пришли, а покупатель перестал выходить на связь.
«Оказалось, что договор по закупке товара фиктивный. Ущерб составил свыше 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении.Выйти на преступника удалось с помощью интернета: в сети нашли объявление о продаже в Санкт-Петербурге 20 роботов-пылесосов с серийными номерами похищенных. Оперативники выяснили, у кого продавец приобрёл этот товар и в результате установили личность преступника. Оказалось, что это ранее судимый житель Казани. Его задержали по месту жительства.
Часть украденных пылесосов вернули законному владельцу. Сейчас ведётся розыск остальной техники.