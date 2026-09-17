Полицейские Королёва задержали мужчину, укравшего около 400 роботов-пылесосов

17 сентября 2026, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве, задержали полицейские Королёва. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, у одной из компаний по продаже бытовой техники заказали 375 моющих роботов-пылесосов. Договором предусматривалась постоплата. Товар привезли на склад в Королёве, вывезли оттуда, но деньги поставщику так и не пришли, а покупатель перестал выходить на связь.





«Оказалось, что договор по закупке товара фиктивный. Ущерб составил свыше 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении.