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Полицейские Королёва задержали мужчину, укравшего около 400 роботов-пылесосов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Мужчину, подозреваемого в крупном мошенничестве, задержали полицейские Королёва. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



По данным следствия, у одной из компаний по продаже бытовой техники заказали 375 моющих роботов-пылесосов. Договором предусматривалась постоплата. Товар привезли на склад в Королёве, вывезли оттуда, но деньги поставщику так и не пришли, а покупатель перестал выходить на связь.

«Оказалось, что договор по закупке товара фиктивный. Ущерб составил свыше 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Выйти на преступника удалось с помощью интернета: в сети нашли объявление о продаже в Санкт-Петербурге 20 роботов-пылесосов с серийными номерами похищенных. Оперативники выяснили, у кого продавец приобрёл этот товар и в результате установили личность преступника. Оказалось, что это ранее судимый житель Казани. Его задержали по месту жительства.

Часть украденных пылесосов вернули законному владельцу. Сейчас ведётся розыск остальной техники.
Лев Каштанов

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