В регистр доноров костного мозга с начала года вошли 800 жителей Подмосковья
Более 800 жителей Московской области вошли в число потенциальных доноров костного мозга за первые шесть месяцев текущего года. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет.
«В настоящее время в Федеральном регистре доноров костного мозга записаны около 546 тысяч человек — на 60 тысяч больше, чем в прошлом году. Подмосковье активно включилось в эту работу. За первое полугодие к регистру доноров костного мозга присоединились свыше 800 жителей региона»», — сказал Голубев.Он добавил, что процедура забора костного мозга безопасна для донора. Есть два варианта её проведения. В одном случае костный мозг берут из тазовой кости, а во втором вводится препарат, стимулирующий выход стволовых клеток, после чего их собирают через венозную кровь.