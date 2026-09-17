В регистр доноров костного мозга с начала года вошли 800 жителей Подмосковья

17 сентября 2026, 10:43

оригинал Фото: istockphoto.com/Volha Rahalskaya

Более 800 жителей Московской области вошли в число потенциальных доноров костного мозга за первые шесть месяцев текущего года. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет.





«В настоящее время в Федеральном регистре доноров костного мозга записаны около 546 тысяч человек — на 60 тысяч больше, чем в прошлом году. Подмосковье активно включилось в эту работу. За первое полугодие к регистру доноров костного мозга присоединились свыше 800 жителей региона»», — сказал Голубев.