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Диспансеризацию в ФАПах Подмосковья с начала года прошли около 8 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Почти восемь тысяч человек прошли бесплатную диспансеризацию в фельдшерско-акушерских пунктах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Для удобства жителей отдаленных территорий первый этап диспансеризации можно пройти в ФАПе. При необходимости фельдшер направит пациента на более углубленное обследование. Всего с начала года здоровье в фельдшерско-акушерских пунктах проверили почти 8 тысяч человек», — цитируются в сообщении слова зампреда правительства Московской области — главы Минздрава региона Максима Забелина.
В областных ФАПах можно также сделать прививки, получить медицинскую консультацию в том числе — в онлайн-формате, кроме того, фельдшеры ведут диспансерное наблюдение пациентов с хроническими болезнями и выдают лекарства маломобильным льготникам.

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Подмосковные пловцы завоевали две медали на чемпионате России
15 апреля 2025, 13:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области Роман Акимов и Иван Гирев в первый день чемпионата России по плаванию, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Иван Гирев и Роман Акимов показали одинаковый результат в заплыве на 200 метров вольным стилем и оба поднялись на втору ступень пьедестала почёта. А золотую медаль в этой дисциплине выиграл представитель Москвы, который опередил подмосковных пловцов на 0,06 секунды», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по плаванию стартовал 13 апреля продлится 18 числа. Турнир проходит в Казани, в нём принимают участие более 800 спортсменов из 72 российских регионов. Пловцы, показавшие лучшие результаты, будут представлять Россию на чемпионате мира по водным видам спорта, который состоится в июле в Сингапуре.

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На пожаре в Серебряных Прудах спали женщину с ребёнком
15 апреля 2025, 13:17

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

29-летнюю женщину и восьмилетнего ребёнка спасли на пожаре в многоквартирном двухэтажном доме в Серебряных Прудах, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.

«О пожаре в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что из лоджии на втором этаже дома валит густой чёрный дым. Прибывшие спасатели обнаружили, что восьмиметровая лоджия полностью охвачена огнём и есть угроза распространения пожара на соседние квартиры. А у окна соседней комнаты стоят и просят о помощи женщина с ребёнком», — говорится в сообщении.
Женщину пожарные вывели из задымлённого помещения с помощью индивидуального средства защиты от дыма, а для спасения ребёнка развернули трёхколенную лестницу и спустили мальчика через окно. Кроме того, из пожарные эвакуировали пятерых человек из соседних квартир.

Пожар удалось быстро потушить, в ходе происшествия никто не пострадал.

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#ребёнок
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Расписание электричек Киевского направления изменится с 17 апреля
15 апреля 2025, 12:57

Фото: istockphoto.com/Kirill Sirotiuk

График движения пригородных поездов Киевского направления изменится с 17 апреля из-за капитального ремонта пути на участке между станциями Бекасово-1 и Латышская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Технологические «окна» по 48 часов назначены с 00:05 17 апреля до 00:05 19 апреля, а также в те же часы в будние дни месяца: 21-23, 24-26 и 28-29 апреля. Во время работ движение поездов будет организовано по соседним путям, что повлияет на расписание электричек преимущественно дальних маршрутов: у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, число остановок, а некоторые электрички отменят», — говорится в сообщении.
Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте РЖД или в приложении «РЖД Пассажирам».

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Выставка работ Шишкина в Звенигороде привлекла более 10 тысяч посетителей
15 апреля 2025, 12:47

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Масштабная экспозиция произведений знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина из собрания Государственного Русского музея продолжает набирать популярность. С момента открытия 6 марта в Звенигородском музее-заповеднике выставку посетили свыше 10 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Образовательная программа выставки включает обширный спектр мероприятий. За время работы проведено более 230 экскурсий, собравших около 2,4 тысяч участников. Посетители могут прослушать лекцию о творческом пути художника «И.И. Шишкин – путь становления», принять участие в мастер-классе «Озеро на закате» и детских экскурсиях «Узнай Шишкина в лицо» и «Шишкин в кубе».

Особое внимание уделяется юным посетителям. Во время школьных каникул была реализована программа «Каникулы в музее» под названием «По следам Шишкина», где дети участвовали в экскурсиях, мастер-классах и творческих занятиях.

Уникальная экспозиция располагается в историческом здании Звенигородского манежа — объекте культурного наследия регионального значения. В залах представлено 40 работ мастера, отражающих все этапы его творческого пути – от первых картин до произведений конца 1890-х годов.

Посетить выставку можно до 29 июня.

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День открытых дверей в университете «Дубна» посетили более 400 абитуриентов
15 апреля 2025, 12:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Свыше 400 абитуриентов из более чем десяти регионов России посетили университет «Дубна» в рамках дня открытых дверей, для гостей провели мастер-классы и экскурсию по кампусу, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Было очень много участников, от школьников седьмых-одиннадцатых классов до выпускников колледжей, общее количество участников мероприятия — более 400 человек», — рассказал руководитель абитуриент-центра Ильнар Юсупов.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Он отметил, что больше всего абитуриенты интересовались инженерными специальностями и ИТ-направлениями, но естественно-научные и гуманитарные направления также не остались без внимания.

«Наш университет уже несколько лет входит в топ-100 вузов России по рейтингу RAEX. Это показатель работы», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Университет «Дубна» готовит специалистов по 70 направлениями в технических, точных, естественных и гуманитарных науках.

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