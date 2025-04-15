Диспансеризацию в ФАПах Подмосковья с начала года прошли около 8 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти восемь тысяч человек прошли бесплатную диспансеризацию в фельдшерско-акушерских пунктах Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Для удобства жителей отдаленных территорий первый этап диспансеризации можно пройти в ФАПе. При необходимости фельдшер направит пациента на более углубленное обследование. Всего с начала года здоровье в фельдшерско-акушерских пунктах проверили почти 8 тысяч человек», — цитируются в сообщении слова зампреда правительства Московской области — главы Минздрава региона Максима Забелина.В областных ФАПах можно также сделать прививки, получить медицинскую консультацию в том числе — в онлайн-формате, кроме того, фельдшеры ведут диспансерное наблюдение пациентов с хроническими болезнями и выдают лекарства маломобильным льготникам.
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