Врачи Центра Рошаля спасли зрение ребёнку с осколком стекла в глазу

Фото: пресс-служа Минздрава МО
Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля смогли сохранить зрение мальчику, в глаз которого попал осколок стекла. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в клинику 10-летнего мальчика с тяжёлой травмой глаза. Он случайно разбил стекло, и осколки попали в его правый глаз. Это привело к разрезу роговицы, выпадению части внутриглазных оболочек и радужки, а также смещению зрачка. Ребёнка сразу перевели в операционную.
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«В ходе хирургического вмешательства мы реконструировали пространство между роговицей и радужкой, восстановили его в правильное положение. Затем ушили роговицу, закрыли раны глазного яблока и промыли их антибиотиками. Операция длилась около часа и прошла успешно», – рассказала детский офтальмолог Наталья Репина.Как отметили в министерстве, хирургам удалось сохранить школьнику зрение. Сейчас пациент уже выписан. Через месяц ему предстоит плановая госпитализация для снятия швов с роговицы. После полного восстановления ребенок будет жить прежней жизнью.
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Лора Луганская