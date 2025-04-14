Главврач Шаповаленко раскрыла уникальность Детского центра им. Л. Рошаля

В Детском клиническом центре им. Л. Рошаля в Красногорске работает 16 отделений стационара и четыре отделения реанимации. В здании площадью 114,5 тыс. кв. м. пациентов лечат по 28 профилям медпомощи. Об этом сообщила главврач клиники Татьяна Шаповаленко.