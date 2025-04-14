Главврач Шаповаленко раскрыла уникальность Детского центра им. Л. Рошаля

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Детском клиническом центре им. Л. Рошаля в Красногорске работает 16 отделений стационара и четыре отделения реанимации. В здании площадью 114,5 тыс. кв. м. пациентов лечат по 28 профилям медпомощи. Об этом сообщила главврач клиники Татьяна Шаповаленко.
«Уникальность центра – в его многопрофильности. Впервые в Московской области в одной клинике собраны практически все профили хирургической помощи детям. Помимо этого, у нас достаточно большой педиатрический блок, который оказывает значимую поддержку и консультативную, лечит сложных и тяжелых пациентов», – рассказала главврач РИА Новости.Так, в центре работает единственное в Подмосковье детское отделение челюстно-лицевой хирургии, открылся первый в регионе центр внутрисосудистой детской хирургии. Помимо этого, в ДКЦ функционирует первое в России детское отделение урологии с роботизированной хирургией.
Пациентов принимают отделения кардиохирургии, кардиологии, эндокринологии, неврологии, оториноларингологии, ортопедии.
По данным Шаповаленко, в центре трудятся более 500 врачей и 650 медсестёр. Открыто 23 операционных, запущено 9,8 тыс. единиц оборудования, в том числе более 100 – уникального.
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Лора Луганская