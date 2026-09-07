Диспансеризацию в парках Подмосковья прошли более 4500 человек

07 сентября 2026, 14:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше четырёх с половиной тысяч человек приняли участие в сезонной подмосковной акции «Проверь здоровье в парке». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Акция проводится по выходным с начала лета. 5 и 6 сентября мобильные медицинские бригады работали в 11 парках.





«Всего с начала проведения акции возможностью бесплатно пройти обследование во время прогулки воспользовались свыше 4 500 жителей Подмосковья, в том числе за минувшие выходные — 117 человек», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.