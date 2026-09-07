В Королёве назвали победителей фестиваля «Область танцевальных культур»
На Центральной площади Королёва состоялся гала-концерт II фестиваля Московской области «Область танцевальных культур». Его посетили более 15 000 человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Всего отборочные этапы и финальный гала-концерт фестиваля собрали 26 000 посетителей.
«На сцене выступили 79 финалистов – 33 участника из Московской области и 46 танцоров из российских регионов. В их числе – представители Ярославля, Пскова, Санкт-Петербурга, Славянска-на-Кубани, Калуги, Калининграда, Волгограда, Симферополя, Ялты, Москвы и других городов. Выступления оценивало международное жюри, состоявшее из представителей России, Китая, Франции, Португалии, Японии и Южной Кореи», – рассказали в министерстве.
По итогам состязаний определились 14 победителей. Все они получили путёвки на международные соревнования. Их имена доступны на сайте министерства.
Как отметили в пресс-службе, для гостей подготовили бесплатные мастер-классы от иностранных судей по таким танцевальным направлениям, как хаус, хип-хоп и паппинг. Была открыта граффити-зона. Состоялось выступление команды Juniographers.
Главным музыкальным сюрпризом вечера стало выступление популярного рэп-исполнителя МОТа.