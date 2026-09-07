Подготовку системы водоснабжения Подмосковья к зиме должны завершить в сентябре

07 сентября 2026, 13:34

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подготовку систем водоснабжения и водоотведения Подмосковья к зиме завершат в сентябре. Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на традиционном совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.





По словам главы региона, в этом году число жалоб на воду и канализацию снизилось на 30%.

«Работа идёт. Понятно, что вода имеет определяющая значение. Аналитика Центра управления регионом показывает, что в этом году стало меньше жалоб на неисправность канализации, качество и отсутствие воды – минус 30%, в том числе благодаря проактивному мониторингу, умному контролю и адресной работе в красных зонах. Чек-лист мы уже не раз обсуждали. Туда входят промывка резервуаров, замена задвижек, установка частотников, другие регламентные работы. Они дают результат, и это неоспоримый факт. Поэтому попрошу ещё раз обратить на это внимание. Согласно дорожной карте, до 30 сентября программа должна быть реализована», – подчеркнул губернатор.