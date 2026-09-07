В Лосино-Петровском завершился капремонт Нагорной улицы
Участок улицы Нагорная протяжённостью 413 метров в городе Лосино-Петровский капитально отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Капремонт позволил проложить ливневую канализацию, которая обеспечит комфортный проезд вне зависимости от погоды. На участке также уложили новое асфальтобетонное покрытие, обустроили дополнительные места для парковки, нанесли разметку, дорожные знаки и установили искусственные неровности», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.Нагорная — одна из центральных улиц Лосино-Петровского. По ней можно доехать до объектов социальной инфраструктуры, а также храма Николая Чудотворца и Никольского парка.