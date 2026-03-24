Диспансеризацию в Подмосковье прошли с начала года около миллиона человек

24 марта 2026, 10:38

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Немногим менее миллиона жителей Московской области прошли диспансеризацию в своих поликлиниках с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Диспансеризация проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.





«Из почти миллиона человек, прошедших плановую проверку здоровья в этом году, у 18 тысяч обнаружили заболевания, о которых пациенты раньше не знали. Кроме того, удалось выявить 339 случаев онкозаболеваний. Людей направили на углублённую диагностику и лечение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.