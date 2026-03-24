В Павловском Посаде усилят мониторинг паводка и активизируют весеннюю уборку
Руководитель Павлово-Посадского округа Денис Семёнов провёл совещание с ответственными службами и обозначил ключевые задачи на ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Одной из важнейших тем является подготовка к паводку.
«Сейчас в регионе уровень воды растёт. Спасательные и аварийные службы получили поручение усилить мониторинг, особенно контроль за установленными вешками. Информация о динамике уровня воды оперативно поступает мне. Наша общая задача — быть готовыми к любым изменениям и предупредить негативные последствия», — сказал Денис Семёнов.Он также дал поручение активизировать работы по весенней уборке дворов и улиц, обследовать памятники и привести их в порядок до 9 мая, а городские фонтаны — до 1 мая. Кроме того, в округе должны посадить деревья и кусты взамен сломанных снегом.