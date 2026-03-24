В Павловском Посаде усилят мониторинг паводка и активизируют весеннюю уборку

24 марта 2026, 10:25

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Руководитель Павлово-Посадского округа Денис Семёнов провёл совещание с ответственными службами и обозначил ключевые задачи на ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Одной из важнейших тем является подготовка к паводку.





«Сейчас в регионе уровень воды растёт. Спасательные и аварийные службы получили поручение усилить мониторинг, особенно контроль за установленными вешками. Информация о динамике уровня воды оперативно поступает мне. Наша общая задача — быть готовыми к любым изменениям и предупредить негативные последствия», — сказал Денис Семёнов.