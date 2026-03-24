В люберецком ЖК «Егорово Парк» завершают строительство детсада

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 285 воспитанников, строят на территории жилого комплекса «Егорово Парк» в округе Люберцы. В настоящее время готовность объекта составляет 97%. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.



Сейчас рабочие занимаются благоустройством прилегающей территории.

«На участке у детского сада уже уложили покрытие спортивных и игровых зон, установили детские площадки и лавочки. Продолжается монтаж ограждений и обустройство пешеходных дорожек», — говорится в сообщении.
Детский сад представляет из себя трёхэтажное здание общей площадью 5 100 квадратных метров. Внутри оборудованы 12 групповых ячеек со своими спальнями, игровыми, буфетами, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, кружковые, кабинет логопеда, медпункт и пищеблок.

Ввести детсад в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года.
Лев Каштанов

