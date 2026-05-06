Диспансеризацию в Подмосковье с начала года прошли более 5600 ветеранов войны
Диспансеризацию в этом году прошли свыше 5600 подмосковных ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В регионе каждый год ветеранам и приравненным к ним лицам по льготам проводят диспансеризацию или профилактический медосмотр.
«Диагностика выполняется в поликлинике или на дому. Если пациент не может добраться до медучреждения, мы направляем к нему медицинскую бригаду. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 5600 ветеранов, из них почти 1200 обследовали дома», – рассказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как напомнили в министерстве, записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье», по телефону 122, через инфомат в поликлинике или чат-бот в мессенджере МАХ, а также в приложении «Добродел Здоровье».
Диспансеризация в регионе реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».