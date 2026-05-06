В Подмосковье опубликовали график работы медучреждений во вторые майские праздники

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Стал известен график работы медицинских учреждений Московской области в предстоящие праздничные и выходные, 9-11 мая. Его опубликовал подмосковный Минздрав.



Как отметил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент, независимо от праздников и выходных дней.

«Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать все эти дни с 8 до 18 часов. В те же дни будут принимать вызовы врачей на дом с 8 до 20 часов. Круглосуточно продолжат работать скорая помощь и стационары больниц», – рассказали в пресс-службе.
Женские консультации, взрослые, детские и стоматологические поликлиники будут открыты на плановый приём 11 мая с 9 до 15 часов. А 9 и 10 мая с 9 до 14 часов в стоматологических поликлиниках станут работать дежурные врачи.

Записаться на прием к специалисту можно через чат-бот Денис в мессенджере МАХ, на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или через приложение «Добродел Здоровье».

При состояниях, угрожающих жизни, стоит немедленно вызвать скорую помощь по телефону 112.
Лора Луганская

