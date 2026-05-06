В Подмосковье опубликовали график работы медучреждений во вторые майские праздники
Стал известен график работы медицинских учреждений Московской области в предстоящие праздничные и выходные, 9-11 мая. Его опубликовал подмосковный Минздрав.
Как отметил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент, независимо от праздников и выходных дней.
«Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать все эти дни с 8 до 18 часов. В те же дни будут принимать вызовы врачей на дом с 8 до 20 часов. Круглосуточно продолжат работать скорая помощь и стационары больниц», – рассказали в пресс-службе.Женские консультации, взрослые, детские и стоматологические поликлиники будут открыты на плановый приём 11 мая с 9 до 15 часов. А 9 и 10 мая с 9 до 14 часов в стоматологических поликлиниках станут работать дежурные врачи.
Записаться на прием к специалисту можно через чат-бот Денис в мессенджере МАХ, на региональном портале госуслуг «Здоровье», по телефону горячей линии 122 или через приложение «Добродел Здоровье».
При состояниях, угрожающих жизни, стоит немедленно вызвать скорую помощь по телефону 112.