В Подмосковье опубликовали график работы медучреждений во вторые майские праздники

06 мая 2026, 16:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Стал известен график работы медицинских учреждений Московской области в предстоящие праздничные и выходные, 9-11 мая. Его опубликовал подмосковный Минздрав.





Как отметил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, потребность в медицинской помощи может возникнуть в любой момент, независимо от праздников и выходных дней.

«Поэтому кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать все эти дни с 8 до 18 часов. В те же дни будут принимать вызовы врачей на дом с 8 до 20 часов. Круглосуточно продолжат работать скорая помощь и стационары больниц», – рассказали в пресс-службе.