Центр крови проведёт в мае в Подмосковье 15 выездных донорских акций

05 мая 2026, 21:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Московский областной центр крови организует в мае 15 выездных донорских акций в подмосковных городах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





Сдать кровь можно будет с 9 до 12 часов. Сотрудники центра посетят Павловский Посад, Балашиху, Можайск, Дубну, Домодедово, Долгопрудный, Электросталь, Королев, Хотьково, Луховицы, Жуковский, Озёры, Солнечногорск и Коломну. В некоторых округах потребуется предварительная запись.

«Приглашаем доноров присоединиться к мероприятиям в городах Подмосковья. Пусть этот месяц станет началом новой жизни для тех, кто с надеждой ждёт их помощи. Каждая капля крови – чей-то шанс на спасение», – сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.