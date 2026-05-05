Центр крови проведёт в мае в Подмосковье 15 выездных донорских акций
Московский областной центр крови организует в мае 15 выездных донорских акций в подмосковных городах. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Сдать кровь можно будет с 9 до 12 часов. Сотрудники центра посетят Павловский Посад, Балашиху, Можайск, Дубну, Домодедово, Долгопрудный, Электросталь, Королев, Хотьково, Луховицы, Жуковский, Озёры, Солнечногорск и Коломну. В некоторых округах потребуется предварительная запись.
«Приглашаем доноров присоединиться к мероприятиям в городах Подмосковья. Пусть этот месяц станет началом новой жизни для тех, кто с надеждой ждёт их помощи. Каждая капля крови – чей-то шанс на спасение», – сказал заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.
В министерстве напомнили, что для участия в акциях необходимо быть старше 18 лет, не иметь противопоказаний к донации, а также принести с собой оригинал паспорта, СНИЛС и временную регистрацию, если нет постоянной.
Донорам выплатят компенсацию на питание в 1106 рублей, выдадут справку для освобождения от работы в день сдачи крови и предоставят дополнительный день отдыха с сохранением зарплаты.