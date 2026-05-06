Реконструкцию хирургического корпуса Можайской больницы завершат до конца года
Масштабную реконструкцию хирургического корпуса Можайской больницы планируют закончить до конца года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ в здании бывшего роддома на улице Амбулаторной, куда переедет хирургическое отделение.
Прежний корпус, построенный более полувека назад, уже не соответствовал современным стандартам. Там были узкие коридоры, тесные палаты, отсутствовали лифты. Капремонт планируют завершить до конца года, а открыть – в первом квартале следующего.
«Работы идут с опережением графика. Полностью заменим инженерные сети, кровлю, фасад, окна, двери и входную группу. Выполним перепланировку под хирургический корпус, внутреннюю отделку помещений, установим новые лифты и лестницы. Палаты оборудуем душевыми и санузлами, приведём в порядок прилегающую территорию. После переезда в новые помещения площадь хирургического корпуса удвоится. В палатах будут размещаться от одного до четырёх пациентов. Кроме того, сможем разделить потоки плановых и экстренных пациентов. Так помощь будет быстрее и эффективнее», – поделился планами Воробьёв.
Девять лет назад в Наро-Фоминске открыли современный перинатальный центр, и пациенток акушерского отделения Можайской больницы перевели туда. Здание роддома после масштабной реконструкции превратится в высокотехнологичный многопрофильный хирургический стационар на 93 койки. Его оснастят по последнему слову техники. Будут дефибрилляторы, аппараты ИВЛ, передвижной рентгеновский аппарат и электрокардиографы. Закупят и новую мебель.
В медучреждение смогут обращаться не только жители Можайского, но и соседних округов – Наро-Фоминского и Рузского, а также близлежащих городов Смоленской области.
«Главный недостаток старого корпуса 1964 года постройки – отсутствие лифтов. В обновлённом же корпусе их будет сразу пять. После реконструкции у нас появится единый хирургический корпус, который объединит травматологию, хирургию, гинекологию, операционный блок и реанимацию. Уже закуплено современное оборудование, в том числе для сложных травматологических операций. Для ранней диагностики рака мы получили новые колоноскопы. Условия для пациентов станут по-настоящему комфортными», – рассказал главврач Можайской больницы Александр Акименко.В хирургическом корпусе будут работать около 150 специалистов. Основная часть команды – персонал старого хирургического корпуса. Кроме того, привлекут нескольких узких специалистов. На работу придут и выпускники медицинского колледжа.
К реконструкции корпуса приступили в январе прошлого года. Как говорят строители, от старого здания останутся только стены.
Сегодня Можайская больница – это разветвлённая сеть медицинских подразделений, включающая стационары, поликлиники и ФАПы. Учреждение обеспечивает медицинской помощью порядка 60 000 жителей округа.