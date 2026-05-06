Реконструкцию хирургического корпуса Можайской больницы завершат до конца года

06 мая 2026, 16:26

оригинал Андрей Воробьёв (в центре) ( Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Масштабную реконструкцию хирургического корпуса Можайской больницы планируют закончить до конца года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ в здании бывшего роддома на улице Амбулаторной, куда переедет хирургическое отделение.





Прежний корпус, построенный более полувека назад, уже не соответствовал современным стандартам. Там были узкие коридоры, тесные палаты, отсутствовали лифты. Капремонт планируют завершить до конца года, а открыть – в первом квартале следующего.

«Работы идут с опережением графика. Полностью заменим инженерные сети, кровлю, фасад, окна, двери и входную группу. Выполним перепланировку под хирургический корпус, внутреннюю отделку помещений, установим новые лифты и лестницы. Палаты оборудуем душевыми и санузлами, приведём в порядок прилегающую территорию. После переезда в новые помещения площадь хирургического корпуса удвоится. В палатах будут размещаться от одного до четырёх пациентов. Кроме того, сможем разделить потоки плановых и экстренных пациентов. Так помощь будет быстрее и эффективнее», – поделился планами Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Главный недостаток старого корпуса 1964 года постройки – отсутствие лифтов. В обновлённом же корпусе их будет сразу пять. После реконструкции у нас появится единый хирургический корпус, который объединит травматологию, хирургию, гинекологию, операционный блок и реанимацию. Уже закуплено современное оборудование, в том числе для сложных травматологических операций. Для ранней диагностики рака мы получили новые колоноскопы. Условия для пациентов станут по-настоящему комфортными», – рассказал главврач Можайской больницы Александр Акименко.