Диспансеризацию в Подмосковье с начала года прошли около 1,3 млн человек
Почти 1,3 млн жителей Московской области прошли диспансеризацию и профилактические осмотры с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Обследования проводят в поликлиниках по месту прикрепления пациентов.
«С начала 2026 года профосмотры и диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 1,3 млн человек. Это позволило выявить у них более 31 тысячи заболеваний, о которых пациенты не подозревали, в том числе — 617 случаев онкологии. Этих пациентов направили на углубленную диагностику и лечение», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Диспансеризация и профосмотр проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.