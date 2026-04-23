В Кашире приступили к сносу аварийного дома на 16 квартир
Авариный дом на 16 квартир, расположенный на улице Парковая в посёлке Топканово городского округа Кашира, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Двухэтажный кирпичный дом построили 59 лет назад. Его общая площадь составляет 525 квадратных метров.
«Обследование показало, что эксплуатационные и технические показатели здания снижены до критического уровня. Поэтому жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Завершить снос планируется до конца мая.
Всего в округе Кашира выявили 139 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 88 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.