В Кашире приступили к сносу аварийного дома на 16 квартир

23 апреля 2026, 13:32

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Авариный дом на 16 квартир, расположенный на улице Парковая в посёлке Топканово городского округа Кашира, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Двухэтажный кирпичный дом построили 59 лет назад. Его общая площадь составляет 525 квадратных метров.





«Обследование показало, что эксплуатационные и технические показатели здания снижены до критического уровня. Поэтому жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.