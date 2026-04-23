В Московскую область массово возвращаются лебеди-шипуны
Массовый прилёт в столичный регион лебедей-шипунов отметили бердвотчеры и орнитологи. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Чаще всего этих птиц видят на западе области — в Лотошине и Можайском округе.
«Любоваться лебедями-шипунами нужно с осторожностью: в период гнездования самцы становятся агрессивными и могут напасть даже на людей. Поэтому близко к этим птицам подходить не следует, чтобы не помешать им и не пострадать самим», — предупредил глава Минэкологии региона Виталий Мосин.Популяция лебедей-шипунов в Московской области растёт. Ещё в ХХ веке они практически не гнездились здесь, но с 2000-х годов стали встречаться всё чаще. Специалисты связывают это с изменением климата: водоёмы в Подмосковье стали замерзать позже, и лебедята успевают встать на крыло.