В Московскую область массово возвращаются лебеди-шипуны

23 апреля 2026, 13:46

Массовый прилёт в столичный регион лебедей-шипунов отметили бердвотчеры и орнитологи. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.





Чаще всего этих птиц видят на западе области — в Лотошине и Можайском округе.





«Любоваться лебедями-шипунами нужно с осторожностью: в период гнездования самцы становятся агрессивными и могут напасть даже на людей. Поэтому близко к этим птицам подходить не следует, чтобы не помешать им и не пострадать самим», — предупредил глава Минэкологии региона Виталий Мосин.