Диспансеризацию в Подмосковье с начала года прошли около 3,7 млн жителей

22 сентября 2025, 19:06

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Около 3,7 млн жителей Подмосковья прошли с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры. На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов обсудили реализацию кампании в регионе.







«Увеличение продолжительности жизни – государственный приоритет, одна из национальных целей развития. Продолжительность жизни зависит в том числе от того, с какой регулярностью люди разных возрастов проходят диспансеризацию. Это очень важный процесс. Важно, чтобы человек не сталкивался с какими-либо барьерами», – отметил губернатор.

«Государственная программа развития здравоохранения Подмосковья предусматривает ежегодное проведение профилактических осмотров и диспансеризации разных групп граждан для выявления заболеваний и факторов риска. Охват таких мероприятий ежегодно растет. Добавляются новые виды диспансеризации – например, углублённая диспансеризация лиц, которые перенесли коронавирус. Появилась диспансеризация репродуктивного здоровья», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин.