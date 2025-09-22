Диспансеризацию в Подмосковье с начала года прошли около 3,7 млн жителей
Около 3,7 млн жителей Подмосковья прошли с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры. На еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов обсудили реализацию кампании в регионе.
«Увеличение продолжительности жизни – государственный приоритет, одна из национальных целей развития. Продолжительность жизни зависит в том числе от того, с какой регулярностью люди разных возрастов проходят диспансеризацию. Это очень важный процесс. Важно, чтобы человек не сталкивался с какими-либо барьерами», – отметил губернатор.В 2025 году в рамках диспансеризации впервые выявили заболевания у 104 тыс. человек. Больше всего зафиксировано болезней системы кровообращения, органов пищеварения, дыхания, злокачественных новообразований.
«Государственная программа развития здравоохранения Подмосковья предусматривает ежегодное проведение профилактических осмотров и диспансеризации разных групп граждан для выявления заболеваний и факторов риска. Охват таких мероприятий ежегодно растет. Добавляются новые виды диспансеризации – например, углублённая диспансеризация лиц, которые перенесли коронавирус. Появилась диспансеризация репродуктивного здоровья», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения региона Максим Забелин.С 2024-го диспансеризацию можно пройти по месту работы или учёбы, даже не будучи прикрепленным к поликлинике. В этом году появилась возможность проводить диспансеризацию для студентов, организовывать осмотры и вакцинацию в клубах «Активное долголетие».
Проверить здоровье можно в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах, медицинских мобильных комплексах, в стационаре.
Особое внимание уделяется здоровью детей. Профилактические осмотры и вакцинация организованы на базе школ и детсадов. Мобильный комплекс НИКИ детства выезжает на отдалённые территории. За восемь месяцев этого уже выполнено 97 выездов в 40 населенных пунктов, специалисты осмотрели более 6000 детей.